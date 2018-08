Forscher befürchten extremere Hitzewellen

Ursache für Hitzesommer

Der Hauptgrund für die Zunahme der Hitzesommer sei, dass die Temperaturen in den arktischen Regionen viel stärker zunähmen als in mittleren Breiten. „Damit nimmt das Temperaturgefälle, das den Jetstream verursacht, ab", so Curtius.

Die starken Windströme (=Jetstreams) in den Höhenschichten der Troposphäre, die normalerweise für den steten Wechsel zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten sorgen, träten dann auf der Stelle. Dies führe zu blockierenden Hochdrucklagen, die künftig noch zunehmen könnten.