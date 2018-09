Frankreich erlaubt Wolfsjagd

Verkündet wurde die Entscheidung von Präfekt Stéphane Bouillon, der für das Wolfsmanagement zuständig ist. Zuvor habe er bei einer Ortsbegehung die Wolfsschäden in der Gegend besichtigt.

Sie fordern jedoch noch weitere Schritte, wie Schweizer Bauer meldet: Alle Tierhalter in Frankreich sollten die Möglichkeit erhalten, ihre Herden ohne Einschränkungen durch den Gebrauch von Schusswaffen zu verteidigen. Das müsse auch in Nationalparks und unter Einsatz von Wärmebild-Zielfernrohren erlaubt sein.

Erweiterung der Wolfsjagd

Laut Nationalem Büro für Jagd und Wildtiere (ONCFS) habe es zum Jahreswechsel geschätzte 430 Wölfe in Frankreich gegeben. Frankreich strebt in seinem Managementplan bis 2023 eine Zielpopulation von 500 Individuen an.

Diese Populationszahl ist inzwischen fast erreicht. Dies sehen die Landwirtschaftsverbände als beste Begründung für die Ausdehnung der Wolfsjagd.