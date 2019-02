Frau von Kuh getötet: Landwirt muss über 190.000 Euro zahlen

Der Unfall hatte sich am 28. Juli 2014 ereignet. Die 45-Jährige war im Pinnistal in Tirol mit ihrem Hund auf einem Wanderweg unterwegs, als die Kühe plötzlich auf sie zuliefen. Die Frau wurde reanimiert, erlag jedoch ihren Verletzungen Vermutlich hatte es die Herde auf den angeleinten Hund der Wanderin abgesehen, so die Exekutive.

Die Staatsanwaltschaft hatte noch im selben Jahr die Ermittlungen gegen den Landwirt eingestellt.