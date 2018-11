Frau sechs Tage nach Unfall gefunden – dank einer ausgebüxten Kuh

Wenn Rinder ausbrechen, können sie schwere Verkehrsunfälle verursachen. Manchmal werden sie aber – wie jüngst in Arizona – auch zum Retter von Unfallopfern.

US-Medien zufolge war die 53-jährige Autofahrerin am 12. Oktober in der Nähe der Stadt Wickenburg von der Straße abgekommen, hatte einen Zaun durchbrochen und war mit ihrem Auto einen 15 m tiefen Abhang heruntergerutscht. Zum Stehen kam sie erst in einer Baumkrone.

Die Frau war schwer verletzt und konnte sich zunächst nicht aus dem Auto befreien. Als sie nach einigen Tagen noch immer nicht gefunden worden war, kletterte sie unter großer Mühe aus dem völlig zerstörten Fahrzeug, kam jedoch wegen ihrer Verletzungen nur knapp 500 m weit, bevor sie zusammenbrach.