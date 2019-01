Frauenmangel erschwert Partnersuche auf dem Land

Eine Studie der Hochschule Zittau/Görlitz hat Gründe der Abwanderung in Sachsen untersucht. Die demografische Entwicklung im ländlichen Sachsen sei nicht nur durch eine hohe Alterungsdynamik, sondern auch durch die Abwanderung junger Menschen (16 bis ca. 35 Jahre) gekennzeichnet. Gegenüber Männern gab es einen überproportionalen Wegzug junger Frauen. Der Grund für die Abwanderung von Frauen liege, so die Studie an der hohen Erwerbsneigung und höheren Schulbildung von Frauen. Frauen suchten häufiger Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich und können in den Städten ihre ausbildungs- und berufsspezifischen Chancen besser wahrnehmen.