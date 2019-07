Fünf bis sechs Tonnen Weizen auf Fahrbahn verteilt

Am Freitag ergoßen sich tonnenweise Weizen auf die L529 zwischen den Anschlussstellen Iggelheim und Rennbahnstraße in Haßloch in Rheinland-Pfalz, wie die Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße meldet.

Grund war ein geplatzter Reifen an einem Traktoranhänger, der die Verriegelung der Anhänger-Ladefläche löste.