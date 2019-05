Fünfundvierzig Säcke Saatgut gestohlen

Wie die Polizeiinspektion Rotenburg berichtet, kam es in der Nacht zum Dienstag zu einem schweren Diebstahl in Ostereistedt in Niedersachsen. Dort haben unbekannte Täter in der Straße Am Brink eine große Menge an Mais-Saatgut gestohlen.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen.