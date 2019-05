Futtermittelhersteller soll Abfälle untergemischt haben

Ein Futtermittelhersteller in den Niederlanden ist in Verdacht geraten, Abfallstoffe unter Viehfutter gemischt und Hygieneregeln missachtet zu haben. Am Dienstag sei die Produktion nach einer Razzia in dem Unternehmen in der Nähe von Tilburg stillgelegt worden. Das teilte die Polizei mit. Die Firma stehe in Verdacht, Abfall und Futtermittel ungenügend voneinander getrennt zu haben und ihre Erzeugnisse als zertifizierte Qualitätsprodukte verkauft zu haben.

Zur Abschöpfung des illegalen Gewinns wurde das Vermögen des Hauptverdächtigen nach der Durchsuchung seiner Wohnung in Belgien beschlagnahmt. An den Ermittlungen ist auch die belgische Polizei beteiligt.