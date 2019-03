Gefährlich: Landwirt stößt auf 19 vergrabene Panzergranaten

Arbeiten am Fundort sofort einstellen - alle Personen müssen den Fundort verlassen!

Arbeiten am Fundort sofort einstellen - alle Personen müssen den Fundort verlassen!

Arbeiten am Fundort sofort einstellen - alle Personen müssen den Fundort verlassen!

Arbeiten am Fundort sofort einstellen - alle Personen müssen den Fundort verlassen!

Arbeiten am Fundort sofort einstellen - alle Personen müssen den Fundort verlassen!