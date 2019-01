Gefährlich: Unfälle mit Stroh- und Siloballen

Und auch in Österreich ist es vergangene Woche zu einem Arbeitsunfall mit einem Ballen gekommen. Der Unfall ereignete sich in Stans in Tirol. Ein 59-jähriger Jäger war am Donnerstag gegen 08:00 Uhr gemeinsam mit einem zweiten Jägerkollegen beim Stanser Joch mit der Vorbereitung der Wildfütterung beschäftigt, berichtet die Tiroler Polizei.