Gefährliche Aktion: Jagdgegner entfernen Hinweisschilder

Die Täter haben damit Unbeteiligte in Gefahr gebracht.

Wegen verschwundener Warnhinweise und umgeworfener Drückjagdsitze im Jagdrevier Stedebach-Holzhausen in Hessen ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und Sachbeschädigung , wie das Polizeipräsidium Mittelhessen meldet.

Schilder zur Information von Spaziergängern

Zur Absicherung und zur Information von Spaziergängern über eine geplante Jagd am 27. Oktober stellte der Jagdausübungsberechtigte im Revier an verschiedenen Wirtschaftswegen Holzpfähle mit entsprechenden Warn- und Informationshinweisen auf.

Zwischen 17.15 Uhr am Freitag und sieben Uhr am Samstag, den 27. Oktober, verschwanden vier der Hinweisschilder, so die Polizei.