Es geht wieder los: Erste Sabotagefälle bei der Maisernte

Es ist die Zeit der Maisernte. Und wie schon in den vergangenen Jahren häufen sich die Sabotagefälle in Deutschland. Die Polizei in Neustadt a.d. Aisch meldet, dass Unbekannte dort lange Nägel an Maiskolben befestigt und so unter anderem den Landwirt in große Gefahr gebracht haben.

Die Beamten suchen nun nach Zeugen.