Gescheitert: Diebe müssen Oldtimertraktor schieben

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Weilburg-Waldhausen in Hessen das Tor der Umzäunung einer Wiese auf. Anschließend entfernten Sie einen Traktor der Marke Porsche Junior von diesem Gelände an der Verlängerung der Müllerstraße.

Sie mussten dazu aber erst ein abmontiertes Vorderrad wieder anschrauben, berichtet das Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden.