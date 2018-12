Gestohlene Teleskoplader dank Tracker am selben Tag sichergestellt

Vergangenen Donnerstag wurden bei Berlin drei hochwertige Merlo - Teleskoplader gestohlen. Wie die GSGroup Deutschland berichtet, konnten die Maschinen dank gut versteckter Tracker schnell geortet und noch am selben Abend in Polen von der Polizei sichergestellt werden.

Drei hochwertige Merlo-Teleskoplader gestohlen

Gegen 11 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Oberhavel die Meldung, dass in der Nähe von Berlin drei hochwertige Merlo-Teleskoplader gestohlen worden seien. In zwei der Maschinen hatte der niederländische Eigentümer autarke Langzeitortungsgeräte mit internationalem Wiederauffindungsservice der GSGroup positioniert, so das Unternehmen.