Gigantische Kunst im Kornfeld

Derzeit kursieren beeindruckende Luftnahmen von Kornkunst aus dem Bundesstaat Kansas in den sozialen Netzwerken. Vor kurzem wurde bekannt: Auf den Abbildungen sind Country-Musiker zu sehen, die der US-Künstler Stan Herd per Handarbeit in die Felder "gemalt" hat.

Hinter der Aktion steckt der Musikstreaming-Dienst Spotify, der gerade einen spezielle "Hot Country"-Playlist aufgelegt hat. Um diese zu bewerben, heuerte das Unternehmen den Nashville-Künstler Herd an. Wie er die Kornbilder erstellt hat, sehen Sie unten im Video.