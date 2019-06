Gravierende Mängel: Landwirtschaftlicher Anhänger stillgelegt

Am Mittwochvormittag gegen zehn Uhr wollten Polizeibeamte die Geschwindigkeit in der Ortschaft Odisheim bei Cuxhaven in Niedersachsen kontrollieren.

Unmittelbar nachdem sie die Messstelle aufgebaut hatten, passierte ein Fahrzeuggespann die Messstelle. Es handelte sich um eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger.