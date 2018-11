Großbrand in Thüringen: Sechsstelliger Schaden auf Agrarbetrieb

Auf einer Agrargenossenschaft in Wenigenlupnitz (Wartburgkreis, Thüringen) gab es am frühen Mittwochmorgen einen Großbrand. Das Feuer brach gegen 6:45 Uhr in einer Lagerhalle aus und wurde kurz danach vom Vorstandsvorsitzenden Stefan Wolf entdeckt. Als die sofort alarmierte Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in hellen Flammen.