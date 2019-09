Großfeuer in Stohmieten – 5.000 Ballen verbrannt

Der Brand wurde am Dienstag kurz vor 23 Uhr bei der Polizei gemeldet. Obwohl drei Freiwillige Feuerwehren aus den Ortschaften Rambin, Samtens und Altefähr mit 11 Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften ausrückten, konnten die Flammen nicht mehr gestoppt werden, so dass fast der gesamte Strohbestand (6.000 Ballen in drei Mieten) den Flammen zum Opfer fiel.