Großtiereinsatz: Pferd aus Kellerschacht gerettet

Am Samstag um 18:43 Uhr wurden die Feuerwehren Sossau und Dingolfing durch die ILS Landshut zu einer Großtierrettung gerufen in die Bauhofstraße in Dingolfing in Bayern gerufen.

Ein Pferd war dort in einen Kellerschacht gestürzt und schaffte es aus eigener Kraft nicht mehr heraus.