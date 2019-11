Grüne Kreuze gibt es jetzt auch in Litauen

Die Grünen Kreuze auf den Äckern deutscher Landwirte haben nicht nur hierzulande Aufmerksamkeit erregt.

Am Wochenende wandte sich Jan-Udo Sparenborg, der in Litauen als landwirtschaftlicher Betriebsleiter arbeitet, an agrarheute:

"Auch hier nehmen die Bauernproteste zu. In einer Sitzung der Verbandsvorsitzenden letzte Woche, an der ich teilgenommen habe, habe ich von den Grünen Kreuzen in Deutschland berichtet. Die Vorsitzenden der Verbände haben sich sofort für eine solche Aktion in Litauen ausgesprochen. Resultat nach einer Woche sind mehrere Tausend Kreuze im ganzen Land und es werden stündlich mehr."

Das Beispiel macht also auch europaweit langsam Schule.