Gülle-Dusche: Traktor flutet Auto

So hat sich ein Autofahrer in Passau, Bayern, die frische Sommerluft durch das offene Autofenster sicherlich nicht vorgestellt – klebend, stinkend und zähflüssig. Der Mann war auf einer Straße bei Patriching unterwegs, als sein Auto mit Gülle geflutet wurde. Der Verursacher war ein Traktor, der wegen Arbeiten am Straßenrand abbremsen musste. Dadurch öffnete sich eine Luke des Gülle-Anhängers und bis zu 300 Liter der Biomasse schwappten auf die Fahrbahn und den Pkw. Weil der Fahrer das Fenster geöffnet hatte, wurde auch der Innenraum des Wagens beschädigt.