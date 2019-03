Gülle: Landwirt beendet Techno-Party

Ein Landwirt hat in Frankreich am letzten Wochenende eine Techno-Party mit Gülle beendet, wie das Magazin Schweizer Bauer berichtet.

Auf einem Acker in Grand-Auverné in der Region Pays de la Loire im Nordwesten des Landes feierten etwa 1000 bis 1500 Menschen eine Techno-Party. Das Problem an der Aktion: Den Landwirt hatten die feierwütigen Raver nicht um Erlaubnis gefragt. Dieser setzte dem Rave zusammen mit Kollegen ein Ende.