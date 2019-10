Gülle-Mord: Landwirt vor Gericht

Seine Anwälte bestätigten, dass die Partnerschaft alles andere als gut und seit vielen Jahren nicht mehr als eine Zweckgemeinschaft war. Zum Zeitpunkt des Todes der dreifachen Mutter sei zwischen den beiden aber alles wie immer gewesen, "wie immer schlecht", so einer der vier Anwälte des Landwirts.

Das Geschehen an der Güllegrube ist laut den Verteidigern aber nur ein "schlichter Unfall" gewesen. Die Frau sei selbst in die Grube gestiegen und dort vielleicht auch wegen gesundheitlicher Probleme in die Gülle gestürzt. Jedoch habe sie sich offenbar noch selbst ins Freie retten können, wo sie gestorben sei, erklärten die Anwälte.