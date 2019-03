Gülle-Transporter umgekippt: Kollege reagierte prompt

Wie das Polizeikommissariat Stolzenau berichtet, kam es am Freitag in Uchte im Landkreis Nienburg/Weser in Niedersachsen zu einem Unfall mit einem Gülle-Transporter. Ein zufällig vorbeikommender Kollege des Fahrzeugführers reagierte umgehend und konnte so einen größeren Schaden durch Gülleverunreinigung verhindern.

Ursache war vermutlich erhöhte Geschwindigkeit, wie die Beamten erklären.