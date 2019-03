Güllehändler muss 1,35 Mio. Euro Strafe zahlen

Die Landwirtschaftkammer NRW arbeitet im Kampf gegen das illegale Geschäft mit der Gülle eng mit den holländischen Behörden zusammen. Auch in den Niederlanden wird derzeit massiv wegen Düngevergehen ermittelt. "In Nordrhein-Westfalen laufen weitere Verfahren in dieser Richtung", erklärt Kammersprecher Rüb. Beispielsweise wurden alle Personen angeschrieben, die Wirtschaftsdünger aus den Niederlanden beziehen. Es stellte sich heraus, so Rüb, dass ein Drittel der Adressaten nicht existieren.

Derzeit sind 20 Vollzeitkräfte bei der Landwirtschaftskammer NRW allein mit der Düngeüberwachung betraut.