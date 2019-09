Güllepumpe explodiert: 90 Rinder von Feuer bedroht, Landwirt verletzt

Die heißgelaufene Pumpe, die sich an der Außenwand des Stalles befand, war in den Mittagsstunden in Brand geraten. Das Feuer beschädigte einen Teil der Dachdämmung und sorgte für starke Rauchentwicklung. Daraufhin rückten 50 Feuerwehrleute mit elf Fahrzeugen an.

Weil der Landwirt das Feuer aber schnell selbst löschen konnte, mussten die Tiere nicht aus ihrem Stall evakuiert werden, so die Polizei.