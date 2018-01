"Wir haben es satt" im Livevideo

von Julia Schürer, agrarheute, am

33.000 Demonstranten versammelten sich am 20. Januar in Berlin am Brandenburger Tor. Bei der Abschlusskundgebung der Demonstration "Wir haben es satt" kamen auf der Bühne die unterschiedlichsten Akteure zu Wort. agrarheute war dabei und kommentierte im Facebook-Live-Video die Sprecher.