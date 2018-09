Haftstrafe: Landwirt soll Bienensterben verursacht haben

Der 47-Jährige soll im Mai 2017 seine Obstbäume entgegen den Bestimmungen mit einem für Bienen gefährlichen Mittel gespritzt und damit ein erhebliches Bienensterben in der Region verursacht haben.

Am Mittwoch, dem 26. September, hat das Landesgericht Klagenfurt (Kärnten/Österreich) einen Obstbaumeister zu zwölf Monaten Haft verurteilt. Der Vorwurf: vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt.

Obstbauer: Mittel nur auf abgeblühte Bäume gespritzt

Am 1. Mai 2017 war es bei zwei Imkern in der Umgebung der Obstplantage des Beschuldigten zu einem massiven Bienensterben gekommen. Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass die Tiere an dem für Bienen gefährlichen Wirkstoff Chlorpyrifos gestorben waren.

Der Obstbaumeister gab vor Gericht zu, das Insektizid an diesem Tag verwendet zu haben – allerdings nur am Morgen, als noch keine Bienen unterwegs waren, und noch dazu auf Bäumen, die bereits abgeblüht gewesen seien.