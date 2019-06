Hantavirus-Alarm: So schützen Sie sich vor einer Infektion

In Niedersachsen hat sich die Zahl der von Mäusen übertragenen Hantavirus-Erkrankungen in diesem Jahr im Vergleich zu den ersten fünf Monaten im Jahr 2018 verfünffacht. Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt in Hannover teilte am vergangenen Montag (03.06.19) mit, dass in diesem Jahr in Niedersachsen bereits 45 Erkrankungen mit dem Hantavirus gemeldet wurden, 29 davon mussten im Krankenhaus behandelt werden. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum nur 9 Fälle. Die meisten Infektionen seien bisher in der Stadt und dem Landkreis Osnabrück gemeldet worden. Hier infizierten sich insgesamt 34 Personen. Vier weitere Fälle wurden im Emsland bekannt. Beide Regionen sind regelmäßig am stärksten von der Virus-Erkrankung betroffen.