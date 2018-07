Heuernte: Autos parken auf frisch gemähter Wiese

So reagierte der Landwirt

Der Landwirt reagierte relativ gelassen und ließ die Wiese nicht räumen. Aber auf Facebook machte der Landwirt seinem Ärger Luft. In seinem Post mit Foto schrieb er: „Vielen Dank an FC Fehraltorf und Illnau Effretikon! So macht Heuen Spaß! Das nächste Mal fragen, wenn auf meinem Land Zelte aufgebaut und geparkt werden will!“ Der Landwirt erntet dort viel Zuspruch.

Ein Facebook-User dankte dem Landwirt für seine Reaktion, dass er die Wiese nicht gleich räumen und das Turnier abbrechen ließ. Der Landwirt antwortete: „Ich freue mich über die vielen guten Reaktionen und fürs Verständnis. Es geht mir dabei lediglich um die Sache. Bitte einfach nie wieder! Ich hoffe, dass ich das Verständnis zwischen Landwirtschaft und der Stadt/Land-Bevölkerung wecken konnte.“

Die Organisatoren des Turniers haben sich mittlerweile mit dem Landwirt ausgesprochen. Wegen eine Missverständnis zwischen den Verantwortlichen sei versäumt worden, den Landwirt zu informieren.