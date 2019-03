Heuschnupfen-Alarm: Pollenflug auf Rekordniveau

Allerdings ist in den nächsten Tagen ein Abklingen des Erlenpollens zu erwarten. Doch der nächste Allergiebaum, die Birke, steht kurz vor der Blüte. Laut Pollenflug-Vorhersage von allergie.hexal.de kommen regional erste Weiden-, Ulmen- und Pappelpollen hinzu.

Am Montag ist der Pollenflug im Osten und Südosten Deutschlands am stärksten. Vor allem in der Westhälfte ziehen häufiger Regenschauer vorüber. Während trockener Phasen kann der Pollenflug allerdings auch dort eine mäßige bis starke Intensität erreichen.



Am Dienstag gibt es weiteren Regen, der den Pollenflug in vielen Regionen zumindest zeitweise dämpft. Vor den Niederschlägen können aber insbesondere in den östlichen Landesteilen nochmals viele Pollen in der Luft sein.

Etwa 15 % der Deutschen leiden an Heuschnupfen.