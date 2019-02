Hinweise gesucht: Fendt 311 LSA eines Lesers gestohlen

Unbekannte Täter hatten in den Nachtstunden das unter einem Vordach stehende grüne Fahrzeug aus der Piepersheide entwendet. Optisch befinde sich der Fendt in einem 1-A Zustand, so Chris.

Er verfügt über eine neue Druckluftanlage von Atzlinger sowie eine neue Fronthydraulik. Auch die Vorderreifen sind neuwertig und an der Maschine ist eine neue KRPAN Seilwinde 7.5 e angebaut. Insgesamt hat der Traktor 9360 Betriebsstunden auf der Uhr.

Hinweise zu Tätern werden von den Polizeibeamten in Minden unter der Telefonnummer 0571-88660 erbeten.