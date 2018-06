Historische Dampflok kracht in Traktor

Als die Mecklenburgische Bäderbahn Molli am Mittwoch durch Kühlungsborn fuhr, stand ein Traktor auf einem unbeschrankten Bahnübergang, berichten Zeugen. Bei dem Aufprall wurde der Traktorfahrer lebensgefährlich verletzt. Die historische Lok wurde an der Frontseite und am Rahmen stark beschädigt.

Die Schäden belaufen sich laut NDR-Angaben auf rund 250.000 Euro.