Hochgiftig: Phosphorgranate verursacht Flächen- und Waldbrand

Am Montag gegen 16:00 Uhr erreichte die Feuerwehr Nideggen in Nordrhein-Westfalen die Meldung über einen Flächenbrand an der Kreisstraße 48.

Beim Eintreffen des Einsatzleiters stellte sich die Lage wie folgt dar: Es brannte ein Stoppelfeld auf einer Fläche von circa zwei Hektar, berichtet die Feuerwehr.