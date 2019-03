Höchste Vorsicht geboten: Landwirt stirbt in Güllegrube

Am Mittwoch ereignete sich in der Steiermark in Österreich ein schrecklicher Unfall. In den frühen Morgenstunden war der 53-Jährige auf seinem landwirtschaftlichen Hof mit Vorbereitungsarbeiten zur Ausfuhr von Gülle beschäftigt, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark.

Zu diesem Zweck versenkte er einen sogenannten "Güllemixer", betrieben durch den Motor eines Traktors, in der rund 1,30 Meter tiefen Grube.