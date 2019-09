Hof abgebrannt: Neuanfang nach dem Aus

© Helena Manhartsberger

Auch den Fliegen in seinem Stall ist Hans-Wilhelm Reinirkens Herr geworden. Er probierte verschiedene Larvizide und Insektizide aus, aber nichts half wirklich. Sein Berater der Erzeugergemeinschaft gab ihm den Tipp, die Mikroorgansimen in der Gülle anzuregen – mit Zucker. Seitdem nutzt er Spülwasser aus der Melasseherstellung einer Zuckerfabrik. Der enthaltene Zucker regt die Mikroorganismen in der Gülle zum Wachsen an, wodurch sich die Schwimmdecke abbaut. Ohne Schwimmschicht haben die Fliegen keine Möglichkeit ihre Eier abzulegen.