Hofheld: Die Snapchat-Highlights

Pünktlich zu seinem ersten Geburtstag hat Hofheld, die heldenhafteste Community für Junglandwirte, im August 2017 seinen Snapchat-Kanal ins Leben gerufen. Seitdem gab ein Jahr lang über dieses soziale Medium jede Woche ein anderer Junglandwirt oder Landjugendlicher einen Einblick in sein Leben. Damit zeigten die Snapchatter, wie großartig und individuell die Betriebe und die Menschen sind, die in und mit der Landwirtschaft arbeiten. Dieses einzigartige Projekt in der landwirtschaftlichen Branche kommt nun am kommenden Sonntag zum Ende.