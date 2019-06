Hofnachfolger und Neugründer vernetzen sich bei Newbie

Als Hofnachfolger, Neu-Gründer oder Einsteiger in die Agrarbranche schwirren einem viele Fragezeichen um den Kopf. Oft hilft ein der Austausch mit Gleichgesinnten, um Antworten auf die Fragen zu finden und Klarheit für den eigenen Weg zu schaffen. Daher hat es sich das Newbie-Projekt zum Ziel gesetzt, junge Menschen in diesen Situationen zu vernetzen und ihnen Toolkits und Lösungsansätze zur Hand zu geben. Beteiligt am Projekt sind Junglandwirte-organisationen, Fachschulen und Universitäten aus acht europäischen Ländern.