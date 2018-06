Hoftausch: 30.000 ha Ranch statt Allgäuer Bauernhof

Video-Tipp

Einmal Landwirt in den USA sein - das ist der Traum von vielen. Doch dafür gleich auswandern? Muss nicht sein. Der Bayerische Rundfunk (BR) in der 7-teiligen Serie "Mein Job - Dein Job" jeweils die Arbeitsplätze in Deutschland für eine Woche mit einem gleichen in einem anderen Land tauschen. Das Mutter-Tochter-Gespann Dagmar und Anna aus Holzgünz bei Memmingen tauschten den Allgäuer Bauernhof gegen eine 30.000 Hektar große Ranch in den USA. Im Video begleitet der BR die Frauen dabei, wie sie auf Pferden Rinder treiben, und zwei amerikanische Cowboys, wie sie im Allgäu Kühe melken.