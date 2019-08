Hundeverbot nach tödlichem Unfall auf Alp

Nachdem die Verantwortlichen des Wanderwegs, der Älpler und die Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft die Situation beurteilt haben, ist der Wanderweg wieder geöffnet. Die Viehherde habe sich so weit beruhigt, dass für Wanderer keine besondere Gefahr mehr bestehe. Aus Sicherheitsgründen gilt jedoch bis Ende des Alpsommers auf dem Wanderweg ein Hundeverbot. Dieses hatte der Älpler selbst bereits kurz nach der Attacke gefordert. Für die nächste Wandersaison kündigte die zuständige Gemeinde Wolfenschiessen Maßnahmen an.