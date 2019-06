Illegal Wölfe und Wolfshybriden gezüchtet

Die aus nordeuropäischen Populationen stammenden Wölfe und Mischlinge sollten vor den Behörden versteckt werden. So seien zwei Tiere laut Medienberichten in einer dunklen Sauna gefunden worden. Zudem seien sie in einem schlechten gesundheitlichen Zustand gewesen.

Darüber hinaus habe man Wölfe mit nordamerikanischen Genen ermitteln können.