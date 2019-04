Imkerbund zählt mehr Bienenvölker in Deutschland

Wie der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) berichtet, gibt es außerdem immer mehr Bienenweiden-Patenschaften im Rheinland. Bereits in den vergangenen Wochen hatten mehrere Landwirte in NRW ihre Patenschaften in Internetportalen eingestellt. Jetzt gibt es erste interessierte Bürger, die sich dafür entschieden haben, so der RLV.

Getreu dem Motto, „Bienenweide statt Blumenstrauß“ zu verschenken, käme es gut bei den Verbrauchern an, berichten die beteiligten Landwirte.