Warum immer mehr Frauen den Jagdschein machen

Auch über die Motive der angehenden Jungjäger kann Reinwald Auskunft geben. "Beide Geschlechter geben als Hauptmotiv an, gerne in der Natur zu sein", fasst er die Ergebnisse einer DJV-Umfrage zusammen. Das gelte für 78 Prozent der Männer und 77 Prozent der Frauen. "Dann kommt der angewandte Naturschutz auf Platz Zwei." Das hätten 55 Prozent der Männer und 53 Prozent der Frauen angegeben. So pflegen die Jäger Nistkästen, sie legen Hecken und Blühstreifen an. Auch schlichte Freude an der Jagd sei ein wichtiger Grund.