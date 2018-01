International gesuchter Schafdieb gefasst

Wie die Bundespolizei berichtet, konnten Beamte amSamstag einen per Europäischen Haftbefehl gesuchten Mann im Hamburger Hauptbahnhof festnehmen. Der 29-jährige Bulgare war wegen Diebstahls von Schafen auf der Flucht gewesen. Nun erwartet ihn eine Freiheitsstrafe.

Zuvor lieferte sich der Mann in einer S-Bahn eine verbale Auseinandersetzung mit seiner 21-jährigen Freundin. Beim Halt im Hauptbahnhof versetzte der Beschuldigte der Frau einen Schlag in das Gesicht. Mehrere Passanten beobachteten den Vorfall. Ein Mann schritt umgehend ein und verhinderte weitere Attacken. Die anderen Helfer wählten den Notruf der Polizei .

Haftbefehl wegen Diebstahls von 15 Schafen

Die Überprüfung der Personalien des Beschuldigten ergab eine Festnahmeausschreibung im Schengener Informationssystem. Der bulgarische Staatsangehörige wurde mit einem Europäischen Haftbefehl wegen Viehdiebstahl gesucht.

Der in seinem Heimatland polizeilich bekannte Mann hatte in einer Ortschaft in Bulgarien mehreren Eigentümern insgesamt 15 Schafe entwendet und diese mit einem Kfz abtransportiert.