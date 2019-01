Internetbetrug: Landwirt wird um 6.100 Euro geprellt

Ein Landwirt aus dem Kreis Krumbach entdeckte in der Rubrik Kleinanzeigen eines Internetportals das Angebot gebrauchter Traktorreifen für 6.100 Euro. Er nahm telefonischen Kontakt mit dem Inserenten auf. Es meldete sich eine Landtechnik-Firma aus dem norddeutschen Raum, die, so der Landwirt, einen seriösen Eindruck hinterließ. Er überwies den Betrag. Doch die Traktorreifen kamen nie bei ihm an.