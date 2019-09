Interview: Ländliche Mobilität planen

Erzeugerpreise für Bio-Milch im Juli stabilisiert

(AMI) – Im Juli 2019 haben Bio-Milchbauern in Deutschland im Mittel für ihren Rohstoff in etwa so viel erhalten wie imVormonat. Durch weitere Abschläge bei konventioneller Milch vergrößerte sich die Preisschere zwischen den beiden Milcharten erneut leicht.