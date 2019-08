Invasive Arten: Jagdstrecke auf Nutria 30 Mal höher

Die eingeschleppte Art der Riesennager Nutria gilt in Deutschland längst als etablierte invasive Art. In der Landwirtschaft verursachen die Nager Fraßschäden an Feldfrüchten. Zudem unterhöhlen sie Deichanlagen und Uferbereiche und verursachen so wasserbauliche Schäden. Schlimmstenfalls kann ein Deich bei Hochwasser einbrechen. Sie ist vor allem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt verbreitet.