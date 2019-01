Jahresrückblick mit Landwirt Bützlers Handyvideos

Landwirt Bützler hat sich zum Jahresende durch die Videos auf seinem Smartphone geklickt. Und da gab es wirklich einige! Weil er es viel zu Schade fände, wenn sie in Vergessenheit geraten würden, hat er ein Best-Of daraus geschnitten. Und weil nicht alle Videoschnipsel in ein YouTube-Video gepasst haben, hat er vier Teile daraus gemacht.

Best-Of in vier Teilen

In den Zusammenschnitten wird Landwirt Bützlers Lebensphilisophie nochmal so richtig deutlich: er ist Landwirt aus absoluter Leidenschaft, der Spaß darf vor lauter Arbeit aber nicht fehlen. Und Familie wird bei ihm groß geschrieben, so ist Sohn Moritz meist mit auf dem Schlepper. Alle vier Teile des Best-Of Handyvideos gibt's auf einen Blick in Landwirt Bützlers neuesten Blog auf Hofheld.