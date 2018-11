Johnny Deere Partyhit: Die Draufgänger & Lorenzo Büffel

Ob es mit dem Beginn der närrischen Zeit am 11.11. zu tun hat? Aktuell kursiert auf jeden Fall ein Video im Netz, das den neuen Partyhit schmettert. Der Song namens "Johnny Deere" wurde von Die Draufgänger vs Lorenzo Büffel aufgenommen und wird als Johnny Depp 2.0 bezeichnet. Auf dem youtube.com-Kanal von DraufgaengerTV konnte es bereits 450.067 Aufrufe verzeichnen. Eine wahre Ode an das Leben als Landwirt und John Deere Landmaschinen.

Die Musiker meinen: "Die Draufgänger treffen auf Lorenz Büffel - das kann nur gut sein!" Überzeugen Sie sich selbst.