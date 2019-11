Jugendlicher kauft Kälber im Internet und lässt sie unversorgt

Mit einem mysteriösen Fall von Tiervernachlässigung und Tierquälerei beschäftigt sich die Polizei Konstanz (Baden-Württemberg). Am Wochenende waren ihr rund 40 Kälber auf einem verlassenen Hof in der Nähe von Konstanz gemeldet worden.

Als die Polizei und die Veterinärbehörde den Hof bei Dettingen überprüften, fanden sie die Tiere in einem desolaten Zustand vor. Zwei Kälber waren bereits verendet, sieben weitere in einer so hoffnungslosen Verfassung, dass sie eingeschläfert werden mussten.

Die restlichen Tiere im Alter zwischen zwei und sechs Wochen wurden auf Milchviehbetriebe in der Umgebung verteilt.